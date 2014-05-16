إعادة-مؤسسة إسلامية تصدر صكوكا بقيمة 490 مليون دولار الأسبوع القادم

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كوالالمبور 16 مايو أيار (رويترز) - أفاد إشعار للبنك المركزي الماليزي أن المؤسسة الإسلامية الدولية لإدارة السيولة ستصدر سندات إسلامية قيمتها 490 مليون دولار الأسبوع القادم.

ويطرح عطاء الصكوك في 22 مايو أيار وتصدر لأجل ثلاثة أشهر. كانت المؤسسة التي مقرها ماليزيا طرقت السوق في ابريل نيسان لإعادة إصدار صكوك قيمتها 890 مليون دولار.

وفي فبراير شباط باعت المؤسسة صكوكا قيمتها 490 مليون دولار بهدف سد نقص الأدوات المالية عالية الجودة والسيولة التي يمكن للبنوك الإسلامية تداولها لإدارة حاجاتها التمويلية للمدى القصير.