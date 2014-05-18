الكويت توافق على فتح فرع للبنك الصناعي والتجاري الصيني

الكويت 18 مايو أيار (رويترز) - قال محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل إن بلاده وافقت على فتح فرع للبنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الهاشل قوله إن وزير المالية الكويتي أصدر اليوم الأحد قرارا "بتسجيل فرع البنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي."

وأضاف الهاشل أن البنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود سبق له أن حصل على موافقة مجلس ادارة بنك الكويت المركزي وموافقة مجلس الوزراء على افتتاح فرع له في الكويت.