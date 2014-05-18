مقدمة 1-الكويت توافق على فتح فرع للبنك الصناعي والتجاري الصيني

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الكويت 18 مايو أيار (رويترز) - قال محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل إن بلاده وافقت على فتح فرع للبنك الصناعي والتجاري الصيني.

وقال الهاشل في بيان نشر بموقع بنك الكويت المركزي إن وزير المالية الكويتي أصدر اليوم الأحد قرارا "بتسجيل فرع البنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي."

وأضاف الهاشل أنه سبق أن حصل البنك الصناعي والتجاري الصيني على موافقة مجلس إدارة بنك الكويت المركزي ومجلس الوزراء على افتتاح فرع له في الكويت.

وفي مارس آذار الماضي أقر بنك الكويت المركزي القواعد والأسس التي سمح بموجبها للبنوك الأجنبية بفتح أكثر من فرع أو مكتب تمثيلي في البلاد.

كان البرلمان الكويتي وافق في يناير كانون الثاني على تعديل تشريعي يسمح للبنوك الأجنبية بفتح أكثر من فرع في البلد النفطي بعد موافقة البنك المركزي. وكانت التشريعات السابقة تسمح فقط بإنشاء فرع واحد للبنك الأجنبي في الكويت.