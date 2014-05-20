المزايا الكويتية تحصل على تمويل إسلامي 12 مليون دينار

الكويت 20 مايو أيار (رويتر) - قالت المزايا القابضة الكويتية اليوم الثلاثاء إنها وقعت اتفاقا للحصول على تمويل إسلامي بنظام التورق قيمته 12 مليون دينار (42.7 مليون دولار).

وأوضحت الشركة في بيان نشر بموقع بورصة الكويت أن الخطوة تأتي "ضمن سياسة إعادة هيكلة القروض وتحويلها إلى قروض إسلامية طويلة الأجل."

وأضاف البيان أن الشركة ستستخدم هذا التمويل الجديد في سداد كامل قرض كانت قد حصلت عليه سابقا من بنك كويتي.

ومن المقرر أن تسدد الشركة 60 بالمئة من التمويل الجديد خلال ست سنوات على عشرين قسطا. ويبدأ القسط الأول بعد سنة من توقيع الاتفاقية بينما تسدد الأربعين بالمئة الباقية دفعة واحدة في نهاية الست السنوات.

وبهذا الاتفاق ترتفع نسبة القروض طويلة الأجل سبعة بالمئة وتنخفض في المقابل القروض قصيرة الأجل 39 بالمئة.

وينتج أيضا عن الاتفاق انخفاض نسبة القروض التقليدية المستحقة على الشركة 46 بالممئة وارتفاع القروض الإسلامية 53 بالمئة "لتمثل 73 في المئة من إجمالي تسهيلات الشركة."