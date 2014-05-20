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شركة للتعمير الكويتية تشتري أرضا مقابل 12 مليون دينار

Tue May 20, 2014 8:54am GMT
 
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الكويت 20 مايو أيار (رويترز) - قالت شركة التعمير للاستثمار العقاري اليوم الثلاثاء إن شركة تابعة لها وقعت عقد استثمار تشتري بموجبه قطعة أرض بمبلغ 12 مليون دينار (42.7 مليون دولار).

وقالت التعمير في بيان نشر بموقع بورصة الكويت إن شركة نادي الكورنيش البحري المملوكة لها بنسبة 84.6 بالمئة "قامت بتوقيع عقد استثمار مدته خمس سنوات وذلك لشراء قطعة أرض على الشريط الساحلي في الكويت." وتسدد القيمة خلال خمس سنوات.

ولم تذكر تفاصيل أخرى.

(الدولار = 0.2812 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522460350 - تحرير أحمد إلهامي)
 