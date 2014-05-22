صحيفة: لجنة كويتية توافق على طرح مناقصات مصفاة الزور على 6 تحالفات

الكويت 22 مايو أيار (رويترز) - قالت صحيفة السياسة الكويتية اليوم الخميس إن لجنة المناقصات المركزية الحكومية وافقت على طرح ثلاث حزم عقود رئيسية في مشروع مصفاة الزور الجديدة على ست تحالفات عالمية بقيمة تقارب سبعة مليارات دولار.

ونسبت الصحيفة إلى المتحدث الرسمي باسم شركة البترول الوطنية الكويتية الحكومية التي تمتلك المشروع خالد العسعوسي قوله إن التحالفات المؤهلة هي سايبم الايطالية وفلور الأمريكية وبتروفاك البريطانية وجي.جي.سي اليابانية وتي.ار الاسبانية وكي.بى.ار الأمريكية.

وقال العسعوسي "بتلك الخطوة تكتمل الإجراءات لتتحرك البترول الوطنية لطرح مناقصات المشروع حسب الخطوات والاجراءات الداخلية نهاية (الشهر) الجاري."

ويتكلف مشروع مصفاة الزور النفطية التي ستبلغ طاقتها 615 ألف برميل يوميا نحو أربعة مليارات دينار كويتي وستنتج وقود الديزل والبنزين والنفتا وزيت الوقود منخفض الكبريت لمحطات الكهرباء المحلية.

وسيبدأ تشغيل المصفاة التي ستصبح الأكبر في الشرق الأوسط في أواخر 2018 أو أوائل 2019.

ومشروع محطة الزور الشمالية أحد مشاريع خطة تنمية حجمها 30 مليار دينار اطلقتها الكويت عام 2010. ومثل هذه المشروعات الضخمة تعد اختبارا للكويت التي تواجه صعوبة في تحديث البنية التحتية وجذب الاستثمار الأجنبي ويرجع ذلك جزئيا لعدم الاستقرار السياسي والبيروقراطية.

وقال العسعوسي للصحيفة إن القيمة الإجمالية لتنفيذ الحزم الثلاث من المشروع تقارب سبعة مليارات دولار.

وأضاف العسعوسي أن موافقة لجنة المناقصات المركزية على الطرح يعتبر "خطوة إيجابية" في آلية تنفيذ المشروع.