صحيفة: ترسية مبدئية لأربع مناقصات نفطية بالكويت بكلفة 3.5 مليار دولار

الكويت 28 مايو أيار (رويترز) - قالت صحيفة السياسة الكويتية اليوم الأربعاء إن لجنة المناقصات الخاصة بمؤسسة البترول الكويتية الحكومية وافقت على ترسية أربع مناقصات على شركات دودسال الماليزية وبتروفاك البريطانية واس.كيه الكورية وسايبم الايطالية بكلفة إجمالية قدرها مليار دينار (3.5 مليار دولار).

وأوضحت الصحيفة أن المناقصات الثلاث الأولى تتعلق بإنشاء ثلاث مراكز تجميع للنفط بينما تتعلق الرابعة بإنشاء محطة ضح المياه في البحر ومدة تنفيذ المناقصات ثلاث سنوات.

ويحتاج هذا القرار إلى موافقة لجنة المناقصات المركزية قبل أن يكون ساري المفعول.

ونسبت الصحيفة لمصادر لم تسمها القول ان مراكز التجميع الجديدة المزمع انشاؤها ستعمل على رفع القدرة الإنتاجية في منطقة شمال الكويت إلى مليون برميل يوميا خلال السنوات المقبلة من 700 ألف برميل حاليا.

وقالت إن اللجنة ارتأت تقسيم تنفيذ مراكز التجميع على الشركات المتقدمة بحيث يكون لكل شركة مركز منفصل على أن يكون مشروع ضخ الماء للشركة الرابعة نظرا لضخامة المشروع والعامل الزمني للتنفيذ.

وتعتزم الكويت رفع قدراتها الانتاجية إلى أربعة ملايين برميل نفط يوميا بحلول عام 2020 بدلا من 3.1 مليون برميل حاليا.