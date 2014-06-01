المزايا القابضة الكويتية تطلق شركة تركية للاستثمار العقاري

الكويت أول يونيو حزيران (رويترز) - وقعت شركة المزايا القابضة الكويتية اتفاقية تحالف مع مجموعة شركات دومانكايا العقارية التركية وأطلقت بموجبها شركة جديدة مملوكة لها بالكامل في تركيا باسم مزايا تركيا للاستثمار العقاري.

وقال رشيد النفيسي رئيس مجلس إدارة شركة المزايا القابضة في بيان تلقت رويترز نسخة منه اليوم الأحد إن قرار التوسع ودخول السوق التركية جاء نتيجة دراسة مستفيضة خلصت إلى أهمية السوق فضلا عن الفرص الاستثمارية الواعدة التي تمتاز بها.

وأضاف أن جاذبية السوق التركية تنبع من الاستقرار السياسي والاقتصادي إلى جانب الدعم الحكومي والسياسات الاستثمارية المرنة والقوانين المنظمة لسير العمل الاستثماري الناجح والطلب الحقيقي على الوحدات العقارية.

وقال إن التحالف الاستراتيجي مع مجموعة دومانكايا العقارية "تكلل بالتوقيع على اتفاقية شراكة بنسبة 50 بالمئة للدخول في مشاريع عقارية كبيرة وضخمة سيتم الاعلان عنها قريبا." ولم يذكر تفاصيل أخرى.

ونقل البيان عن نائب رئيس مجلس إدارة دومانكايا قوله إن توقيع الاتفاقية يمهد الطريق لإقامة مشاريع مهمة في المستقبل مستقبلية حيث سيتم إنجاز العديد من المشاريع الجديدة في تركيا تحت مظلة مجموعة دومانكايا للإنشاءات والمزايا.

وقال إبراهيم الصقعبي الرئيس التنفيذي لمجموعة المزايا القابضة إن خطة التحالف تتضمن الدخول مناصفة في العديد من المشاريع العقارية والسكنية في اسطنبول وإنها تلبي الطلب المتزايد على المشاريع المتوسطة والفخمة.

وأشار إلى وجود حزمة من المشاريع قيد الدراسة حاليا من المتوقع أن ترى النور في القريب العاجل.

تأسست المزايا القابضة الكويتية في 1998 وأدرجت في بورصة الكويت في 2005 ويبلغ رأسمالها المدفوع 68.8 مليون دينار (244 مليون دولار).