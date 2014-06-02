مقدمة 1-الكويت توقع اتفاقيات تعاون اقتصادي مع إيران وتسعى لاستيراد الغاز منها

(لإضافة عودة أمير الكويت إلى بلاده وتصريحات لمسؤول كويتي)

الكويت 2 يونيو حزيران (رويترز) - وقعت الكويت وإيران عددا من اتفاقيات التعاون الاقتصادي مع إيران في مجالات السياحة والجمارك والخدمات الجوية والبيئة وقالت الكويت إنها تسعى لاستيراد الغاز الإيراني لسد احتياجاتها المتزايدة منه.

وعاد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم الإثنين إلى بلاده مختتما زيارة لإيران وصفتها وسائل إعلام محلية بأنها غير مسبوقة نظرا لكونها الأولى لأمير كويتي منذ الثورة الإسلامية في إيران عام 1979.

وتسعى الكويت الغنية بالنفط والتي تنتهج سياسة خارجية متحفظة إلى تحسين علاقاتها الإقليمية سواء في المنطقة العربية أو في افريقيا وآسيا وتفضل دائما استخدام المدخل الاقتصادي كبوابة للتعاون بين الدول بعيدا عن القضايا السياسية الشائكة.

ولا تتخذ الكويت التي توجد بها أقلية شيعية كبيرة موقفا متصلبا من البرنامج النووي الإيراني وإنما تفضل دائما السعي لإيجاد أرضية مشتركة للتفاهم مع طهران.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن وزير النفط الكويتي علي العمير بحث مع نظيره الإيراني بيجن زنغنة التعاون الثنائي في مجال النفط واستيراد الغاز الايراني للكويت.

وقال وزير النفط الكويتي في طهران إن إيران لديها كميات كبيرة من الغاز مؤكدا "حاجة الكويت إلى الغاز الايراني عن طريق التعاون بين الجانبين من أجل استيراده عن طريق توقيع اتفاقية بهذا الشأن."

وتحتاج الكويت عضو منظمة أوبك للغاز الطبيعي بشدة لتشغيل محطات الكهرباء التي يتزايد عليها الضغط بقوة خلال فصل الصيف شديد الحرارة والذي يتزايد فيه استخدام أجهزة التكييف.