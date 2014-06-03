معظم أسواق الأسهم في الخليج تتراجع بقيادة قطر

من أولجاس أويزوف

دبي 3 يونيو حزيران (رويترز) - تراجعت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج اليوم الثلاثاء بفعل موجة مبيعات لجني الارباح وقادت قطر الانخفاضات حيث هبطت بعض أسهمها القيادية التي قفزت قبل إنضمام السوق لمؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة الأسبوع الماضي.

ونزل مؤشر بورصة قطر 2.4 بالمئة مع تراجع جميع الأسهم المدرجة باستثناء سهم واحد. وشكل سهم مصرف الريان أكبر ضغط على المؤشر بانخفاضه 3.4 في المئة.

وحقق سهم مصرف الريان أفضل أداء بين 19 سهما من قطر والامارات انضمت إلى مؤشر إم.إس.سي.آي . وقفز السهم 28 بالمئة في الفترة من 15 مايو أيار حينما تم الإعلان عن القائمة النهائية للأسهم التي ستدرج في المؤشر والأول من يونيو حزيران وهو اليوم الأول بعد سريان رفع التصنيف.

وهوى سهم مصرف قطر الإسلامي 7.6 بالمئة وكان أيضا من بين أكبر الرابحين في تلك الفترة.

وتزامن جني الأرباح الذي جاء جزئيا بفعل إدعاءات جديدة نفتها قطر بقوة عن شبهة فساد في فوزها باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022.

واستندت بعض مكاسب السوق على مدى الأعوام القليلة الماضية على توقعات بنمو اقتصادي من مشروعات البنية التحتية وإيرادات السياحة المتعلقة بالبطولة.

ورغم ذلك فإن محللين يعتقدون أن اقتصاد قطر قوي ومصادرها من الغاز الطبيعي كبيرة وانها حتى لو خسرت استضافة البطولة فإن تأثير ذلك على اقتصادها وأسواقها المالية سيكون محدودا.