بنجلادش تبرم عقود الوقود بعلاوات سعرية مستقرة

داكا 29 يونيو حزيران (رويترز) - قال مسؤول كبير في هيئة بترول بنجلادش اليوم الأحد إن الهيئة انتهت من مفاوضات عقود النصف الثاني من 2014 مع ثماني شركات وإنها ستستورد المنتجات النفطية بعلاوات سعرية لا تختلف اختلافا يذكر عن المستويات الحالية.

وقال المصدر المطلع إن العلاوات كما هي لكل المنتجات النفطية عدا زيت الوقود.

وأبرمت الهيئة عقد زيت الغاز للنصف الثاني من 2014 بعلاوة 4.80 دولار للبرميل فوق أسعار الشرق الأوسط بينما تحددت علاوة عقد وقود الطائرات عند 5.80 دولار للبرميل دون تغير عن عقود النصف الأول.

وبلغت علاوة زيت الوقود للنصف الثاني 34 دولارا للطن فوق الأسعار الفورية في سنغافورة انخفاضا من 35 دولارا للطن في الشحنات الحالية ومن 39.50 دولار للطن قبل عام.

وتستورد بنجلادش نواتج التقطير من مؤسسة البترول الكويتية وبتروناس الماليزية وشركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك) وشركة النفط الوطنية الفلبينية وبتروليمكس الفيتنامية وبومي سياك بوساكو الإندونيسية وبتروتشاينا وأونيبك.

وإلى جانب المنتجات النفطية تستورد هيئة بترول بنجلادش 1.3 مليون طن من النفط في 2014 لمصفاتها الوحيدة وذلك بزيادة أكثر من ثمانية بالمئة على أساس سنوي.

وينمو طلب بنجلادش على الوقود بقوة مع اضطرارها بسبب نقص الغاز الطبيعي إلى استخدام محطات تعمل بالنفط لحل أزمة نقص الكهرباء.