البرلمان الكويتي يعدل قانون مشاريع البناء والتشغيل والتحويل

الكويت 30 يونيو حزيران (رويترز) - أقر مجلس الأمة الكويتي اليوم الاثنين تعديلات جديدة على القانون المنظم لمشاريع البناء والتشغيل والتحويل (بي.أو.تي) باتجاه تخفيف القيود على المستثمرين.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن التعديلات التي شملت تغيير اسم القانون إلى "الشراكة بين القطاعين العام والخاص" حظيت بموافقة 28 عضوا بالبرلمان واعتراض 18 وامتناع عضوين عن التصويت

ونال القانون القديم الذي أقر في 2008 انتقادات واسعة من رجال الأعمال والمستثمرين الذين رأوا في كثير من مواده انحيازا للدولة على حساب مصالح المستثمرين.

ونقلت الوكالة الرسمية عن فيصل الشايع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية قوله خلال مناقشة مشروع القانون إنه تم إدراج نشاط البنية التحتية ضمن عناصر المشروعات التي يستهدفها نظام الشراكة كونها تحتاج الى تمويل ضخم وعمل فني وتكنولوجي متطور وخبرات عالمية فنية متخصصة قد لا تستطيع السوق المحلية توفيرها.

وأضاف أنه تقرر استبعاد قيمة الأرض من حساب التكلفة الاجمالية بسبب ارتفاع أسعارها خاصة أن هذه الاراضي ستعود في نهاية المطاف الى الدولة على أن يدفع عنها بدل انتفاع طوال مدة التقاعد

وأشار إلى أن القانون أجاز تمديد العقود القديمة أو التراخيص المنتهية لمدة لا تتجاوز سنة كفترة انتقالية لحين إعادة طرحها إذا تقرر ذلك.

وعالج القانون قضايا التمويل بالسماح للمستثمر بإنشاء ضمانات عينية لصالح جهات التمويل وكذلك رهن الأصول التي يملكها في المشروع وأسهمه في شركة المشروع وذلك لصالح المشروع فقط.

ونص القانون الجديد على تخصيص 50 بالمئة من أسهم تلك الشركات للاكتتاب العام للكويتيين على أن تكتتب الدولة في هذه الأسهم نيابة عن المواطنين.