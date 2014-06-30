جدول-تراجع إنتاج نفط أوبك 70 ألف ب/ي في يونيو

30 يونيو حزيران (رويترز) - فيما يلي جدول يظهر إنتاج نفط أوبك بالمليون برميل يوميا في يونيو حزيران ومايو أيار وفقا لنتائج مسح لرويترز نشرت اليوم الاثنين. ويشير المسح إلى تراجع إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول 70 ألف برميل يوميا في يونيو حزيران بسبب انخفاض الإمدادات القادمة من العراق وإيران في مقابل زيادة متواضعة من السعودية. ونزل معروض أوبك عن هدف المنظمة البالغ 30 مليون برميل يوميا. كانت أوبك أبقت خلال اجتماعها في 11 يونيو حزيران هدف الإنتاج دون تغيير للنصف الثاني من 2014. ولا توجد حصص إنتاج معلنة لكل دولة من دول أوبك على حدة. إنتاج يونيو إنتاج مايو الجزائر 1.13 1.14 أنجولا 1.7 1.71 الإكوادور 0.54 0.53 إيران 2.8 2.84 العراق 3.0000 3.17 الكويت 2.82 2.81 ليبيا 0.220 0.19 نيجيريا 1.9 1.92 قطر 0.72 0.72 السعودية 9.85 9.75(م) الإمارات 2.79 2.77 فنزويل 2.46 2.45 إجمالي أوبك 29.93 30.00(م) م = معدل لا يشمل هدف أوبك المكثفات ولا سوائل الغاز الطبيعي. يهدف مسح رويترز إلى تقييم معروض الخام الذي يصل إلى السوق باستبعاد الكميات المتجهة إلى التخزين. بيانات السعودية والكويت تشمل المنطقة المحايدة. بيانات فنزويلا تشمل النفط التخليقي المحسن. إنتاج نيجيريا يشمل إمدادات أجبامي ولا يشمل مكثفات أوسو وأكبو. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)