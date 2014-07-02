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صباح الخير من رويترز

Wed Jul 2, 2014 3:24am GMT
 
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الأربعاء 2 يوليو تموز

أهم الأنباء الإقليمية

* إسرائيل تشيع الشبان الثلاثة وتقصف مواقع لحماس في غزة.

* السنة والأكراد ينسحبون من جلسة البرلمان العراقي بعد عدم تسمية رئيس للوزراء خلفا للمالكي.

* قذيفة مورتر تصيب 14 شخصا عند مزار شيعي في سامراء بالعراق.

* الأمم المتحدة: مقتل 2417 عراقيا على الأقل في يونيو.

* نائب وزير الخارجية الإيراني: إيران يمكنها تقديم السلاح للعراق إذا طلب منها.

* العاهل السعودي يعين رئيسا جديدا للاستخبارات مع اتساع نطاق الأزمة الاقليمية.

* اردوغان يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة التركية.   يتبع
 