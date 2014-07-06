إعادة-الشرطة الكويتية تفرق مظاهرة تطالب بالافراج عن سياسي معارض

(لتوضيح أن العجمي رئيس المكتب الإعلامي في الفقرة السادسة)

من محمود حربي وأحمد حجاجي

الكويت 6 يوليو تموز (رويترز) - فرقت قوات الأمن الكويتية مسيرة معارضة انطلقت مساء اليوم من أمام مسجد الدولة الكبير باتجاه قصر العدل مطالبة بما وصفه المتظاهرون "تطهير القضاء" وإطلاق سراح المسجونين بسبب قضايا سياسية.

‭‭‭ ‬‬‬وقالت المعارضة إن عددا من المتظاهرين أصيبوا بجروح كما ألقت قوات الأمن القبض على عدد منهم بينما أكدت وزارة الداخلية أن الوضع عاد لطبيعته في منطقة العاصمة ونفت تعامل القوات الخاصة مع المتظاهرين.

وبدأت المسيرة التي انطلقت الليلة من أمام مسجد الدولة الكبير المواجه لقصر السيف مقر الحكم في العاصمة الكويت بعد صلاة القيام وشارك فيها المئات مرددين شعارات"الشعب يريد تطهير القضاء" و"طلعوا (أخرجو) مسلم (البراك من السجن)."

وفور انطلاق المسيرة باتجاه قصر العدل أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبد الفتاح العلي عبر مكبر للصوت أن المسيرة "غير مرخصة" مطالبا المتظاهرين بإخلاء المكان وعدم إغلاق الشوارع ثم بدأت قوات الأمن بإطلاق قنابل الصوت وقنابل الدخان وفرقت المتظاهرين الذين اتجهوا للشوارع الضيقة في المنطقة.

وتعتبر السلطات الكويتية أن النائب السابق مسلم البراك محتجز على ذمة قضية تتعلق بالإساءة للقضاء وحددت جلسة يوم الإثنين للاستماع إلى أقواله.

وقال سعد العجمي رئيس المكتب الاعلامي لحركة العمل الشعبي (حشد) لرويترز إن السلطة تشن "حملة اعتقالات في صفوف الشباب (المتظاهر)" شملت بعض الناشطين الحقوقيين مشيرا إلى وجود عدد من الاصابات بين المتظاهرين.