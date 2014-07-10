مقدمة 1-بتروفاك تفوز بمشروع بقيمة 700 مليون دولار في الكويت

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10 يوليو تموز (رويترز) - قالت مجموعة بتروفاك البريطانية لخدمات النفط والغاز إنها فازت بمشروع بقيمة 700 مليون دولار من شركة نفط الكويت لإقامة مركز تجميع نفطي شمالي مدينة الكويت.

وسيجري إتمام المشروع خلال ثلاث سنوات تقريبا. ويشمل التعاقد الأعمال الهندسية والتوريدات والتجارب الأولية والتشغيل الفعلي لمركز التجميع رقم 29.

وقالت الشركة في بيان إنه سيكون بمقدور مركز التجميع وهو المشروع العاشر لبتروفاك في الكويت استيعاب نحو 100 ألف برميل من النفط يوميا إلى جانب المياه والغاز المصاحب.

والعقد هو الثالث منذ أن أصدرت أكبر شركة بريطانية للخدمات النفطية تحذيرا بشأن الأرباح في مايو أيار متذرعة بضعف أداء المشروعات الرئيسية. وتبلغ القيمة الإجمالية للعقود الثلاثة 2.3 مليار دولار.

وهوت أسهم بتروفاك 15 في المئة بعد التحذير وارتفعت أقل من واحد بالمئة منذ ذلك الحين.

وقال نيل مورتون المحلل لدى انفستيك لرويترز في رسالة عبر البريد الالكتروني "أشارت بتروفاك في منتصف مايو إنها تتوقع الفوز بعقدين أو ثلاثة بحلول يونيو/يوليو بقيمة إجمالية 2.5-3 مليار دولار. وبالتالي حتى لو لم تعرف السوق العقود بالتفصيل فقد كانت تتوقع أنباء عنها."