زين: رفض دعوى تعويض قدره 4.5 مليار دولار بحق وحدة العراق

دبي 10 يوليو تموز (رويترز) - قالت شركة زين للاتصالات الكويتية اليوم الخميس إن محكمة عراقية رفضت دعوى قيمتها 4.5 مليار دولار بحق وحدتها العراقية وإن زين العراق ستسعى لإنهاء الحراسة القضائية التي فرضت على بعض إيراداتها.

كانت زين قالت في ابريل نيسان إنه جرى رفع دعوى قضائية على وحدتها العراقية تتعلق بشرائها شركة عراقنا المنافسة مقابل 1.2 مليار دولار من شركة أوراسكوم للاتصالات في مصر عام 2007.

وقال زين في بيان إلى بورصة الكويت إن الشركة المدعية التي لم تكشف عن اسمها طالبت بتعويضات أيضا من هيئة الإعلام والاتصالات العراقية لكن المحكمة رفضت الدعوى المقامة بحق زين العراق والهيئة.

وقال البيان إن الحكم "قابل للاستئناف خلال خمسة عشر يوما من تاريخه."

كانت محكمة عراقية قضت في يناير كانون الثاني بفرض حراسة قضائية على الإيرادات التي تجنيها زين العراق من المشتركين الذين نقلوا إليها بعد الاستحواذ على عراقنا وإيداعها في بنك عراقي لحين البت في القضية.

وأضاف البيان أن زين العراق أكبر شركات المحمول في البلاد من حيث عدد المشتركين ستتقدم بطلب لرفع هذه القيود.