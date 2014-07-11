وكالة: السيطرة على حريق محدود في حقل نفطي بالكويت دون تأثر الإنتاج

دبي 11 يوليو تموز (رويترز) - قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن شركة نفط الكويت الحكومية سيطرت على حريق محدود اندلع في منشأة بحقل المقوع النفطي ولم يؤثر على الإنتاج.

وقال مسؤول بقطاع النفط الكويتي للوكالة إن الحريق اندلع مساء الخميس في مركز تجميع رقم 20 بحقل المقوع جنوبي مدينة الكويت.

ونقلت كونا عن المتحدث باسم شركة نفط الكويت سعد العازمي قوله إن الحريق لم يؤثر على "عمليات الشركة الإنتاجية أو التصديرية".

وأضاف العازمي "تمت السيطرة على الحريق المحدود في زمن استغرق حوالي نصف ساعة دون وقوع إصابات صناعية تذكر" مشيرا إلى أنه جاري العمل على إعادة الإنتاج في مركز التجميع "خلال الساعات المقبلة".