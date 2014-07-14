كويت إنرجي تفوض بنك أوف أمريكا ميريل لينش لجولة سندات

لندن 14 يوليو تموز (آي.اف.آر) - فوضت كويت إنرجي التي تعمل في قطاع النفط والغاز بأنحاء مختلفة بالشرق الأوسط بنك أوف أمريكا ميريل لينش لترتيب اجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت من 15 يوليو تموز.

وقالت مصادر مصرفية إن الجولة الترويجية قد يتبعها إصدار سندات مقومة بالدولار الأمريكي وفقا لظروف السوق.

وفي الأسبوع الماضي منحت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية كويت إنرجي تصنيفا عند ‭‭B-‬‬ مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت فيتش إن التصنيف يأخذ بعين الاعتبار سجل الشركة الجيد في مجال إنتاج النفط والغاز في مناطق صعبة مثل مصر واليمن وسلطنة عمان فضلا عن الخبرة التي تتمتع بها إدارة الشركة وموقفها الحصيف من التمويل عن طريق الاستدانة.