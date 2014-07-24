جدول-استقرار التضخم في الكويت عند 2.9% على أساس سنوي في يونيو

24 يوليو تموز (رويترز) - أصدر مكتب الإحصاءات الكويتي اليوم الخميس البيانات التالية لأسعار المستهلكين في يونيو حزيران: التضخم (%) يونيو 2014 مايو 2014 يونيو 2013 التغير الشهري 0.2 0.2 0.2 التغير السنوي 2.9 2.9 3.0 ملحوظة: ارتفعت تكاليف الاسكان التي تشكل 29 بالمئة من إنفاق المستهلكين 4.4 في المئة على أساس سنوي و0.6 بالمئة على أساس شهري في يونيو حزيران. وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات التي تشكل أكثر من 18 بالمئة من سلة الأسعار 2.5 بالمئة على أساس سنوي في يونيو لكنها نزلت 0.3 بالمئة عن الشهر السابق. توقع محللون استطلعت رويترز آراءهم في أبريل نيسان أن يبلغ التضخم 3.1 بالمئة في المتوسط في 2014 و3.5 بالمئة في 2015 ارتفاعا من 2.7 بالمئة في 2013. (إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)