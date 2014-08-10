كيبكو الكويتية ترفض عرض شركة أمريكية لشراء وحدة أو.اس.ان

الكويت 10 أغسطس آب (رويترز) - رفضت شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) عرضا تقدمت به شركة استثمار مباشر أمريكية لشراء وحدة أو.اس.ان للتلفزيون المدفوع مقابل 3.2 مليار دولار.

وأو.اس.ان إحدى شركات مجموعة كيبكو ونتجت عن اندماج شوتايم وأوربت في 2009. وتقدم أو.اس.ان خدماتها من خلال 140 قناة تلفزيونية تقريبا