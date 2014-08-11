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الرابطة الكويتية تتوقع فوز وحدة بمناقصة بقيمة 11 مليون دينار

Mon Aug 11, 2014 7:52am GMT
 
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الكويت 11 أغسطس آب (رويترز) - توقعت رابطة الكويت والخليج للنقل اليوم الإثنين فوز شركة تابعة لها بمناقصة حكومية بقيمة 10.8 مليون دينار (38.1 مليون دولار).

وقالت الرابطة في بيان نشر بموقع بورصة الكويت "إحدى شركاتنا التابعة (شركة كي جي ال لتأجير السيارات) ... حققتأقل الأسعار بالمناقصة التابعة لشركة نفط الكويت."

وتتعلق المناقصة باستئجار سيارات كبيرة ‭‬‬واستقدام السائقين.

وأوضح البيان أن مدة المناقصة أربع سنوات متوقعا تحقيق عائد نسبته خمسة بالمئة "قابلة للتغيير" من قيمة المناقصة خلال فترة التنفيذ.

(الدولار = 0.2832 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522460350 - تحرير أحمد إلهامي)
 