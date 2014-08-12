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جدول-تسارع المعروض النقدي وإقراض البنوك الكويتية في يونيو

Tue Aug 12, 2014 7:01am GMT
 
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12 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت بيانات من بنك الكويت المركزي
اليوم الثلاثاء تسارع نمو المعروض النقدي (ن2) إلى 7.4 بالمئة على
أساس سنوي في يونيو حزيران من 6.1 بالمئة في مايو أيار عندما سجل
أبطأ معدل منذ نوفمبر تشرين الثاني 2012.
    ونما الإقراض المصرفي للقطاع الخاص سبعة بالمئة مرتفعا من 6.2
بالمئة في مايو أيار والمعدل الأخير هو الأبطأ منذ سبتمبر أيلول
2013.
    
المعروض النقدي (%)        يونيو 2014    مايو 2014    يونيو 2013
 التغير السنوي (ن1)           18.1       15.1       18.2
 التغير السنوي (ن2)           7.4           6.1           11.2
 التغير السنوي (ن2-ن1)       3.5           2.9           8.9
 مطالبات البنوك على
    القطاع الخاص           7.0           6.2           4.0
    
الأصول الأجنبية للبنك المركزي
 بالمليار دينار           9.006       10.143       8.347
التغير السنوي (%)           7.9           14.1       14.2
    ملحوظة: نسب التغير حسبتها رويترز من واقع البيانات الرسمية.

 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 