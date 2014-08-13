بيت التمويل الكويتي ينتظر الموافقة لتعيين رئيس تنفيذي

الكويت 13 أغسطس آب (رويترز) - قال بيت التمويل الكويتي أكبر بنك إسلامي في البلاد اليوم الأربعاء إنه ينتظر موافقة الجهات الرقابية لتعيين مازن الناهض رئيسا تنفيذيا.

وقال البنك في بيان نشر بموقع بورصة الكويت تعقيبا على خبر نشر الشهر الماضي بشأن تعيين الناهض رئيسا تنفيذيا "لم يتم تعيين مازن الناهض في منصب الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي حتى تاريخه وذلك انتظارا للحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية."