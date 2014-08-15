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ستاندر اند بورز قد تخفض تصنيفاتها للكويت اذا تدهور الاستقرار السياسي

Fri Aug 15, 2014 5:19pm GMT
 
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15 أغسطس آب (رويترز) - ثبتت وكالة ستاندرد اند بورز اليوم الجمعة تصنيفاتها الائتمانية لديون الكويت الطويلة والقصيرة الاجل بالعملتين المحلية والاجنبية عند (‭AA/A-1+‬) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت ستاندرد اند بورز إن تثبيت التصنيفات يعكس توقعات لاستمرار قوة الموازين المالية والخارجية للكويت بدعم من ايرادات النفط.

لكن الوكالة العالمية للتصنيفات الائتمانية قالت انها قد تخفض تصنيفاتها للكويت إذا حدث تدهور كبير في الاستقرار السياسي الداخلي في البلد الخليجي العضو بمنظمة اوبك. (اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)
 