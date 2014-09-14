البترول الوطنية الكويتية تختار الوطني للاستثمار مستشارا ماليا لمشروع الوقود البيئي

دبي 14 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال بنك الكويت الوطني اليوم الأحد إن شركة البترول الوطنية الكويتية اختارت ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية التابعة له لتقديم المشورة لها بخصوص خيارات التمويل اللازم لمشروع الوقود البيئي الذي تتبناه الشركة وتقدر تكلفته بمليارات الدولارات.

ويأتي مشروع الوقود البيئي في إطار خطة التنمية الاقتصادية الكويتية التي تبلغ قيمتها 30 مليار دينار (104.7 مليار دولار). وسيتضمن المشروع تحديث وتوسعة اثنتين من كبرى المصافي القائمة في البلاد مع التركيز على إنتاج منتجات عالية القيمة مثل وقود الديزل والكيروسين لتصديرها.

وذكر بنك الكويت الوطني في بيان أنه جرى اختيار شركة الوطني للاستثمار (إن.بي.كيه كابيتال) التابعة للبنك لتقييم متطلبات وهيكل التمويل اللازم للمشروع وستتولى الشركة أيضا جمع التمويل بأفضل الشروط الممكنة نيابة عن البترول الوطنية.

وأضاف البيان أن هذا سيتم على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة.

وفي فبراير شباط جرى منح عقود بقيمة نحو 12 مليار دولار إلى شركات عالمية من بينها جيه.جي.سي كورب اليابانية وبتروفاك البريطانية وفلور كورب في الولايات المتحدة للقيام بأعمال البناء في المشروع.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية محمد غازي المطيري قال لرويترز الأسبوع الماضي إن من المتوقع استكمال مشروع الوقود البيئي بحلول مايو أيار 2018 على أن يدخل حيز التشغيل الكامل بنهاية عام 2018.

وبموجب المشروع ستنخفض الطاقة الإنتاجية لمصفاة ميناء الأحمدي إلى 347 ألف برميل يوميا من 466 ألف برميل بينما ستزيد طاقة مصفاة ميناء عبد الله إلى 454 ألف برميل يوميا من 270 ألف برميل.

وسيتم تعويض انخفاض طاقة مصفاة الأحمدي بعد غلق إحدى وحدات تقطير الخام من خلال إضافة وحدات جديدة لإنتاج منتجات عالية القيمة.