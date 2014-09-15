مها الغنيم تستقيل من رئاسة جلوبل الكويتية

الكويت 15 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال مصدر في جلوبل الكويتية اليوم الإثنين إن مها الغنيم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة قد استقالت كما استقال بدر السميط الرئيس التنفيذي في الشركة ونائباه للشؤون القانونية والإدارية.

وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لرويترز أن الاستقالة جاءت قبل انعقاد الجمعية العمومية بمقر الشركة أمس الأحد.

وجلوبل من شركات الاستثمار العديدة التي تضررت في الكويت بسبب الأزمة المالية العالمية نتيجة استثمار قروض قصيرة الأجل في سوقي العقارات والأسهم المحليتين وهو ما أدى لخضوعها لخطة إعادة هيكلة جعلت الدائنين يمتلكون 70 بالمئة من أسهمها بعد رفع رأسمالها.

وقالت صحيفة القبس الكويتية اليوم إن الجمعية العمومية وافقت على تقديم طلب جديد إلى الجهات الرقابية لإعادة إدراج أسهم جلوبل في سوق الكويت للأوراق المالية.

وأضافت الصحيفة أن كبار الملاك في الشركة والمالكين لنسبة 70 بالمئة من الأسهم رفضوا ترؤس مها الغنيم الجمعية العمومية وطلبوا منها "الاكتفاء بما قدمته وتقديم استقالتها وهو ما تم وقد قبلت الاستقالة على الفور."