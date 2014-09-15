مسؤول كويتي: أمريكا قد تنافس دول الخليج في تصدير النفط مستقبلا

من أحمد حجاجي

الكويت 15 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال مسؤول كويتي اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة تعتبر منافسا محتملا لدول الخليج في تصدير النفط مستقبلا بسبب إنتاجها المتزايد من النفط الصخري.

وقال جمال اللوغاني نائب العضو المنتدب في قطاع التسويق العالمي بمؤسسة البترول الكويتية للصحفيين "هناك احتمال بالمستقبل أنها (الولايات المتحدة) تصير منافسا وتصدر أكثر.. اليوم يتناقص منها الاستيراد.. والكميات التي كانت تذهب إلى أمريكا (من دول أخرى) تذهب الآن إلى الصين واليابان وكوريا."

ويرتفع الإنتاج اليومي للنفط في الولايات المتحدة بشكل كبير منذ الأزمة المالية في 2008. وفي عام 2010 كانت الولايات المتحدة تستورد نصف الخام الذي تستهلكه غير أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تتوقع انخفاض هذه النسبة إلى أكثر قليلا من 20 بالمئة في العام المقبل.

وذكر اللوغاني أن هبوط مستوى واردات النفط الأمريكية من دول غرب أفريقيا وأمريكا اللاتينية خلق فائضا في السوق ويتجه هذا الفائض حاليا نحو دول آسيا التي يتزايد فيها الطلب بشكل واضح على عكس أوروبا والولايات المتحدة.

وقال اللوغاني عن توقعاته لمستقبل الصادرات الخليجية إلى آسيا في ظل منافسة الدول الأخرى على هذه الأسواق إن الأمر "يعتمد على استمرار الطلب (على النفط في آسيا) والذي قد يزداد بصورة تعدل الأوضاع أو قد يحدث العكس.. نحن من المفترض أن نكون مستعدين لكل الاحتمالات."

وأوضح أن معطيات الواقع تقول إن السوق الآسيوية سيدخلها موردون جدد للنفط من دول غرب أفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وهبط خام برنت إلى أدنى مستوى له في أكثر من عامين اليوم الاثنين لينزل عن 97 دولارا للبرميل بعد أن ألقت سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة من الصين أكبر مستهلك للطاقة في العالم بظلالها على توقعات الطلب على النفط وسط وفرة في المعروض.