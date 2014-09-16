صحيفتان: الخطوط الجوية الكويتية تدرس شراء 10 طائرات بوينج جديدة

الكويت 16 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت صحيفتان كويتيتان اليوم الثلاثاء إن شركة الخطوط الجوية الكويتية تدرس شراء عشر طائرات جديدة من طراز ‭‭777‬‬ من شركة بوينج الأمريكية تسليم عام 2016.

ونسبت صحيفة الوطن إلى مصادر لم تسمها القول إن الشركة طلبت من المجلس الأعلى للطيران المدني الذي يمثل الجمعية العمومية للشركة التفاوض مع بوينج بشأن الطائرات العشر وتحديد برنامج التمويل لتعزيز تطوير الأسطول.

وأضافت أن المجلس الأعلى للطيران المدني من المتوقع أن يجتمع اليوم لمناقشة كل القضايا المتعلقة بالخطوط الكويتية.

وقالت صحيفة القبس الكويتية إن مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية الذي انعقد أمس أقر اللجوء إلى مكاتب محاماة عالمية لاستشارتها بعقود الصفقة وهو ما يمهد الطريق نحو توقيع مذكرة تفاهم ابتدائية مع بوينج ومن ثم الدخول معها في مفاوضات للوصول إلى أفضل الأسعار قبل توقيع الصفقة بشكل نهائي.

وفي حال إنجاز هذه الصفقة فستثمل الخطوة الثانية في الطريق الذي بدأته الخطوط الجوية الكويتية للعودة بقوة إلى المنافسة في السوقين المحلية والإقليمية بعد أن وقعت في مارس آذار الماضي اتفاقا مع ايرباص لشراء 25 طائرة واستئجار 12 طائرة أخرى.

وعانت الخطوط الكويتية وهي من أقدم شركات الطيران في المنطقة لسنوات من تقادم طائراتها وتكبدت خسائر متواصلة على مدى سنوات وهي تسعى حاليا لإعادة هيكلة عملياتها وأسطولها تمهيدا لطرح حصة استراتيجية للخصخصة.

وأقر مجلس الوزراء الكويتي في ‭‭2012‬‬ مشروع مرسوم بتحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة بهدف "تجاوز العقبات" التي تعوق تنفيذ قرار يعود لعام 2008 بخصخصة الشركة.

كان البرلمان أقر في 2008 خطة لخصخصة شركة الطيران تطرح الحكومة بموجبها 40 بالمئة للاكتتاب العام وتبيع 35 بالمئة إلى مستثمر للأجل الطويل.