أريد الكويتية: لا نعتزم تسريح مزيد من الموظفين مستقبلا

الكويت 17 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال صالح الحوطي رئيس قطاع الموارد البشرية في شركة "أريد" الكويتية للاتصالات المتنقلة اليوم الأربعاء إن الشركة لا تنوي تسريح مزيد من الموظفين بعد أن أعلنت أمس الاستغناء عن 165 موظفا في إطار عملية إعادة هيكلة.

وقال الحوطي في مؤتمر صحفي "لا نعتزم تسريح مزيد من الموظفين مستقبلا وعملية إعادة الهيكلة تمت بالكامل."

كانت "أريد" قالت أمس في بيان إنها سرحت 165 موظفا من موظفيها في إطار جهودها لإعادة هيكلة إداراتها "لتبسيط إجراءات سير العمل بشكل أكثر فاعلية."