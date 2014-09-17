مقدمة 1-أريد الكويتية لن تسرح مزيدا من الموظفين

(لإضافة تفاصيل وخلفية وتصريحات الوزير الكويتي)

من أحمد حجاجي

الكويت 17 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت شركة "أريد" الكويتية للاتصالات المتنقلة اليوم الأربعاء إنها لا تنوي تسريح مزيد من الموظفين بعد أن أعلنت أمس الاستغناء عن 165 موظفا في إطار عملية إعادة هيكلة.

وقال صالح الحوطي رئيس قطاع الموارد البشرية في "أريد" في مؤتمر صحفي "لا نعتزم تسريح مزيد من الموظفين مستقبلا وعملية إعادة الهيكلة تمت بالكامل."

كانت "أريد" قالت أمس في بيان إنها سرحت 165 موظفا من موظفيها في إطار جهودها لإعادة هيكلة إداراتها "لتبسيط إجراءات سير العمل بشكل أكثر فاعلية."

وأضافت أن 60 من الموظفين المسرحين كويتيون والباقي من جنسيات مختلفة.

وأكد الحوطي أن عملية التسريح لا تقف وراءها أي دوافع سياسية ولا تتعلق بكون الشركة مملوكة لجهة قطرية.

وقال إن الإدعاء بكون عملية التسريح تمت لأسباب سياسية "هذا شيء لا يمت للصحة نهائيا."