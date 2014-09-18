هيئة الاستثمار الكويتية تقول إنها ستزيد استثماراتها في ألمانيا

فرانكفورت 18 سبتمبر أيلول (رويترز) - ترغب الهيئة العامة للاستثمار الكويتية أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم في تعزيز استثماراتها في ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا.

وقال أنس الصالح وزير المالية الكويتي رئيس مجلس إدارة الهيئة خلال احتفال نظم اليوم الخميس في شتوتجارت بمناسبة الذكرى الأربعين لاستثمار الهيئة في شركة دايملر الألمانية لصناعة السيارات إنها ستواصل زيادة استثماراتها في ألمانيا.

واستثمرت الهيئة قرابة 18 مليار دولار في ألمانيا.

وتأسست الهيئة العامة للاستثمار في العام 1953 وهي إحدى أكبر المؤسسات الاستثمارية في العالم وأكبر مساهم في دايملر بحصة قدرها 6.8 بالمئة.

وفي نوفمبر تشرين الثاني 1974 دفعت الهيئة 329 مليون دولار لشراء حصة تعادل 14 بالمئة من أسهم الشركة في ذلك الحين. وارتفعت قيمة الحصة إلى حوالي ستة مليارات دولار.

وقال جونتر أوتينجر نائب رئيس المفوضية الأوروبية للطاقة خلال الاحتفال إن المشاركة بين دايملر والهيئة العامة للاستثمار يمكن أن تكون نموذجا لاستثمارات أخرى مثل الاستثمار في الطاقة.

وأضاف "المشاركة الاستراتيجية الناجحة ... يمكن ... أن تكون مثالا فيما يتعلق بالتطوير المستقبلي للمشاركة بين الكويت والاتحاد الأوروبي فيما يخص الطاقة."