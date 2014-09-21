مؤسسة البترول الكويتية توقع عقدا لتخزين النفط مع سوميد المصرية

الكويت 21 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت مؤسسة البترول الكويتية اليوم الأحد إنها وقعت عقدا لتخزين النفط الخام لدى الشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد) المصرية في خطوة هي الأولى منذ عشرين عاما.

وقال العضو المنتدب للتسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية ناصر المضف في بيان تلقت رويترز نسخة منه إن "الهدف من تخزين النفط الخام عبر أنابيب شركة سوميد هو "تسهيل عمليات التصدير عبر البحر الأبيض المتوسط فضلا عن إيجاد أسواق جديدة في دول حوض البحر المتوسط ودول أوروبا."

وذكر البيان أن القدرة الاستيعابية لأنابيب سوميد تصل إلى نحو مليوني برميل يوميا دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول العقد أو الكمية التي سيتم تخزينها.

ولم يتسنى لرويترز الحصول على تعقيب فوري من الجانب المصري.

وتمر جميع صادرات الكويت النفطية البالغة نحو مليوني برميل من النفط الخام ومئات الآلاف من المشتقات النفطية يوميا عبر الخليج.

ويثور موضوع تخزين النفطي الكويتي في الخارج بين فترة وأخرى لاسيما عندما تكون احتمالات التوتر الأمني والعسكري كبيرة في الخليج الذي يمثل شريان الحياة الوحيد لتصدير النفط الكويتي للخارج.