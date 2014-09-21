رئيس الاستثمارات الوطنية: وضع السوق الكويتية يدعو للتفاؤل

الكويت 21 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية الكويتية الذراع الاستثمارية لمجموعة الخرافي اليوم الأحد إن أوضاع بورصة الكويت هذه الأيام تدعو للتفاؤل.

وقال حمد العميري للصحفيين على هامش الجمعية العمومية للشركة إنه متفائل "بعقلانية" نظرا لارتفاع قيم التداول والتصريحات التي يصدرها مسؤولو هيئة أسواق المال التي تغيرت قيادتها هذا الشهر وانتهجت نهجا جديدا أكثر انفتاحا.

وانتعشت بورصة الكويت منذ أول يوليو تموز وزاد مؤشرها الرئيسي 9.7 بالمئة حتى إغلاق اليوم.

وارتفع المتوسط اليومي للقيمة المتداولة إلى أكثر من 30 مليون دينار في الأيام الأخيرة مقارنة بأقل من 20 مليون دينار في الأسابيع السابقة.

وقال العميري "لا يهمني أن يصعد المؤشر أو يهبط .. الذي يهمني هو أن حجم السيولة يرتفع .. إذا زاد حجم السيولة بالسوق فسيرفع باقي المؤشرات."

ورفض الخوض في تفاصيل الصفقة المحتملة لاستحواذ صافولا السعودية على الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) وهي إحدى شركات مجموعة الخرافي.

واكتفى بالقول إن مثل هذه الصفقة "إذا حدثت" ستؤثر إيجابا على البورصة لأنها ستعني أن مزيدا من السيولة ستدخل إلى الكويت.