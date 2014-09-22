بنك برقان الكويتي يعلن السعر الاسترشادي الأولي لسندات

دبي 22 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال مرتبو إصدار سندات لبنك برقان الكويتي إن البنك حدد اليوم الاثنين السعر الاسترشادي الأولي للإصدار الهادف لتعزيز رأس المال الأساسي وذلك في نطاق أوائل إلى منتصف السبعة بالمئة.

وأظهرت الوثيقة أنه يمكن إعادة شراء السندات الدائمة بعد السنة الخامسة وأن الإصدار سيكون بالحجم القياسي أي لن يقل عن 500 مليون دولار على الأرجح.

وأجرى ثالث أكبر بنك خليجي من حيث الأصول جولات ترويجية في آسيا والإمارات العربية المتحدة وأوروبا أوائل سبتمبر أيلول وقال إنه سيصدر السندات بناء على أوضاع السوق.

وقام بترتيب اللقاءات مع المستثمرين اتش.اس.بي.سي كمنسق عالمي وسيتي وجيه.بي مورجان وبنك أبوظبي الوطني كمديري اكتتاب.