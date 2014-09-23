إصدار سندات لبنك برقان الكويتي يجتذب أوامر اكتتاب بأكثر من 650 مليون دولار

دبي 23 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال مرتبو إصدار سندات لبنك برقان الكويتي إن البنك اجتذب أوامر اكتتاب بأكثر من 650 مليون دولار في الإصدار الهادف لتعزيز رأس المال الأساسي والمقرر تسعيره في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

وظل السعر الاسترشادي في نطاق أوائل إلى منتصف السبعة بالمئة صباح اليوم وهو المستوى الذي أعلن أمس الاثنين.

ويمكن إعادة شراء السندات الدائمة بعد السنة الخامسة وسيكون الإصدار بالحجم القياسي أي لن يقل عن 500 مليون دولار على الأرجح.

وقام بترتيب اللقاءات مع المستثمرين اتش.اس.بي.سي كمنسق عالمي وسيتي وجيه.بي مورجان وبنك أبوظبي الوطني كمديري اكتتاب.