بنك برقان الكويتي يحدد السعر الاسترشادي النهائي لسندات

دبي 23 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال مرتبو إصدار سندات لبنك برقان الكويتي إن البنك حدد اليوم الثلاثاء السعر الاسترشادي النهائي للإصدار القياسي الهادف لتعزيز رأس المال الأساسي وذلك في نطاق 7.25 إلى 7.375 بالمئة.

كان السعر الاسترشادي الأولي أعلن أمس الاثنين في حدود أوائل إلى منتصف السبعة بالمئة. ويعمل اتش.اس.بي.سي كمنسق عالمي للعملية وسيتي وجيه.بي مورجان وبنك أبوظبي الوطني كمديري إصدار.

وتصدر السندات بأجل دائم لكن يحق للبنك إعادة شرائها بعد السنة الخامسة.