الاتحاد للقطارات وأجيليتي توقعان مذكرة تفاهم

الكويت 24 سبتمبر أيلول (رويترز) - وقعت أجيليتي الكويتية مذكرة تفاهم مع الاتحاد للقطارات المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية في الإمارات العربية المتحدة تؤهل أجيليتي لاستخدام خدمات السكك الحديدية التي توفرها الاتحاد لتقديم خدمات التوزيع الإقليمي في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

ونقل بيان مشترك عن فارس سيف المزروعي الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الاتحاد للقطارات قوله "ستعمل خدمات الربط التي ستوفرها شركة الاتحاد للقطارات على تعزيز التعاون بين الشركات وتسهيل العمليات التجارية وتوسيع الأسواق الجغرافية."