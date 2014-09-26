الكويت تبرم صفقات النفتا بعلاوة سعرية أقل 38% عن العام الماضي

سنغافورة 26 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال تجار اليوم الجمعة إن مؤسسة البترول الكويتية أبرمت صفقات نفتا المدى الكامل للفترة من ديسمبر كانون الأول 2014 إلى نوفمبر تشرين الثاني 2015 مع مشتر آسيوي واحد على الأقل وذلك عند 15 دولارا للطن فوق أسعار الشرق الأوسط تسليم ظهر السفينة (فوب).

ويقل ذلك 38 بالمئة عن صفقة الاثني عشر شهرا السابقة التي بدأت ديسمبر كانون الأول 2013 مع تأثر العلاوات السعرية بوفرة الإمدادات.

كانت مؤسسة البترول الكويتية بدأت المفاوضات يوم الاثنين في سنغافورة مع مشترين معظمهم من اليابان وكوريا الجنوبية. وبدأت المؤسسة بعرض رسمي 17 دولارا للطن قرب منتصف الأسبوع بينما كانت العروض المبدئية للمشترين أن تبلغ العلاوة 14 دولارا للطن.

وتعقد مؤسسة البترول الكويتية ثلاث محادثات سنوية لعقود محددة المدة كل منها 12 شهرا تبدأ في ابريل نيسان وأغسطس آب وديسمبر كانون الأول.