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الأمان الكويتية تسوي ديونها مع بيت التمويل الكويتي

Tue Sep 30, 2014 9:34am GMT
 
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الكويت 30 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت شركة الأمان للاستثمار إنها وقعت عقد تسوية لكامل ديونها البالغة 17.2 مليون دينار (59.7 مليون دولار) مع بيت التمويل الكويتي في حين ألغت بورصة الكويت جميع الصفقات التي تمت على سهم الشركة خلال اليوم الثلاثاء.

وقالت الشركة في بيان نشر بموقع بورصة الكويت "نحيطكم علما بأن بيت التمويل الكويتي هو البنك الدائن الوحيد لشركة الأمان للاستثمار ولا يوجد على الشركة أي ديون من بنوك محلية أو أجنبية."

وأضاف البيان أن أحد بنود عقد تسوية المديونية يتضمن إسقاط الخصومة بالدعاوى القضائية بين الطرفين فور توقيع عقد التسوية.

وأوضح أنه سينتج عن تلك التسوية مكاسب نحو خمسة ملايين دينار بما يعادل 25 فلسا للسهم وسوف يدرج هذا الربح في البيانات المالية للربع الثالث من 2014 "علما بأن هذه الأرقام خاضعة لمراجعة مراقبي حسابات الشركة الخارجيين."

وقبل هذا الإعلان بدقائق ألغت بورصة الكويت جميع الصفقات التي تمت على سهم شركة الأمان اليوم. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
 