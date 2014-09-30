جلوبل الكويتية تقول الإدارة سحبت استقالاتها

دبي 30 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) إن طاقم الإدارة التنفيذية بمن فيهم مها الغنيم الرئيسة التنفيذية للمجموعة قد سحبوا استقالاتهم بعد حل أمور معينة لم تحددها مع مجلس الإدارة.

كان الفريق الإدارة للشركة الكويتية مكونا من الغنيم الرئيسة التنفيذية للمجموعة وبدر السميط الرئيس التنفيذي ونائبي الرئيس التنفيذي خولة الرومي ونوال ملا حسين قد استقالوا قبيل اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد في 14 سبتمبر أيلول.

ولم يكشف بنك الاستثمار عن الأمور التي أدت إلى الاستقالة لا في بيان اليوم الثلاثاء ولا في إشعار منفصل بتاريخ 17 سبتمبر أيلول.

وقالت جلوبل في بيان نشره موقع بورصة البحرين على الانترنت اليوم "أدى هذا الإتفاق إلى سحب جميع التنفيذيين المستقيلين استقالاتهم التي تقدموا بها ... وبقائهم في مناصبهم بصلاحياتهم الكاملة."