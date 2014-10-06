زين البحرين تتلقى طلبا ضعيفا في أول طرح عام بالمملكة منذ 2010

دبي 6 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت شركة زين البحرين في بيان اليوم الاثنين إنها اجتذبت طلبا ضعيفا من المستثمرين على طرحها العام الأولي رغم أنها ضاعفت فترة الاكتتاب إذ لم تبع للمستثمرين سوى أكثر قليلا من ثلث حجم الطرح.

وكانت الوحدة التابعة لشركة زين الكويتية للاتصالات هي أول شركة تطرح أسهمها للاكتتاب العام في البحرين منذ عام 2010 إذ عرضت 15 بالمئة من أسهمها للبيع بسعر 0.19 دينار للسهم بهدف جمع 9.1 مليون دينار (24.1 مليون دولار).

وتعتزم الشركة استخدام حصيلة الطرح في تحديث البنية التحتية لشبكتها وتوسيع نطاق عروضها المتعلقة بخدمات الجيل الرابع إل.تي.إي الفائقة السرعة في المملكة.

وأظهرت البيانات التي كشفت عنها زين البحرين أنها لم تبع سوى 16.7 مليون سهم بما يعادل 34.8 بالمئة من حجم الطرح لمستثمرين من الأفراد والمؤسسات.

أما الأسهم المتبقية وعددها 31.3 مليون سهم فستستحوذ عليها ذراع الأنشطة المصرفية الاستثمارية لبنك الخليج الدولي متعهد تغطية الاكتتاب.

وجاءت هذه النتيجة رغم تمديد فترة الاكتتاب لمدة أسبوعين حتى 30 سبتمبر أيلول. وكانت مدة الاكتتاب تبلغ أسبوعين قبل التمديد.

وهذا الطرح هو الأول في البحرين منذ أن أدرجت ألمنيوم البحرين عشرة بالمئة من أسهمها في نوفمبر تشرين الثاني 2010.

وتعاني بورصة المملكة من شح في السيولة وسجلت أقل نشاط للتداول في منطقة الخليج هذا العام وهو ما يجعلها غير جاذبة للشركات الراغبة في إدراج أسهمها.