البترول الكويتية العالمية تلغي استثمارا بمصفاة روتردام وتدرس بيعها
لندن 6 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال متحدث اليوم الاثنين إن شركة البترول الكويتية العالمية ألغت استثمارا بقيمة 1.4 مليار دولار كانت تعتزم ضخه في مصفاتها يوروبورت التي تبلغ طاقتها 88 ألف برميل يوميا في روتردام بسبب ظروف السوق وإنها تدرس حاليا بيع المصفاة.
وقال يان مارتن فان دير شتين المتحدث باسم المصفاة "علينا الآن أن ننظر في جميع الخيارات الأخرى" مضيفا أنهم يجرون محادثات مع بنوك من بينها اتش.اس.بي.سي. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)
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