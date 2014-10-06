Sun 25 Dec 2016 | 1:13 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

البترول الكويتية العالمية تلغي استثمارا بمصفاة روتردام وتدرس بيعها

Mon Oct 6, 2014 10:33am GMT
 
[-] نص [+]

لندن 6 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال متحدث اليوم الاثنين إن شركة البترول الكويتية العالمية ألغت استثمارا بقيمة 1.4 مليار دولار كانت تعتزم ضخه في مصفاتها يوروبورت التي تبلغ طاقتها 88 ألف برميل يوميا في روتردام بسبب ظروف السوق وإنها تدرس حاليا بيع المصفاة.

وقال يان مارتن فان دير شتين المتحدث باسم المصفاة "علينا الآن أن ننظر في جميع الخيارات الأخرى" مضيفا أنهم يجرون محادثات مع بنوك من بينها اتش.اس.بي.سي. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)
 