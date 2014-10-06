شيفرون تبيع أصولا كندية للنفط الصخري إلى شركة كويتية

6 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت شركة شيفرون إنها تعتزم بيع حصة قدرها 30 في المئة في أصولها بمكامن دوفيرني للنفط الصخري في كندا إلى الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية مقابل 1.5 مليار دولار.

ولدى وحدة شيفرون الكندية امتيازات تنقيب في نحو 1335 كيلومترا مربعا في مكامن دوفيرني. وتقع المنطقة على بعد حوالي 200 كيلومتر شمال غربي إدمونتون في ألبرتا.

وقالت شيفرون إن الصفقة ستتضمن أيضا شراكة لتقييم وتطوير الأماكن الغنية بالسوائل في منطقة كيبوب في دوفيرني.

وستحتفظ شيفرون كندا بحق إدارة أصول مكامن دوفيرني وستحوز حصة قدرها 70 في المئة في المشروع المشترك بعد إتمام الصفقة التي يتوقع استكمالها في نوفمبر تشرين الثاني.