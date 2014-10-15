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جدول-تباطؤ نمو إقراض البنوك الكويتية في أغسطس لأدنى مستوى في 3 شهور

Wed Oct 15, 2014 12:22pm GMT
 
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15 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت بيانات من بنك الكويت
المركزي اليوم الأربعاء أن نمو المعروض النقدي (ن2) تباطأ إلى أدنى
مستوى في ثلاثة شهور عند 6.4 بالمئة على أساس سنوي في نهاية أغسطس
آب من 6.6 بالمئة في الشهر السابق.
    ونما الإقراض المصرفي للقطاع الخاص 6.3 بالمئة على أساس سنوي
في أغسطس آب وهي أبطأ وتيرة منذ مايو أيار وبانخفاض طفيف عن 6.4
بالمئة في يوليو تموز.
            
المعروض النقدي (%)        أغسطس 2014    يوليو 2014    أغسطس 2013
 التغير السنوي (ن1)           16.3       17.7       10.3
 التغير السنوي (ن2)           6.4           6.6           8.2 
 التغير السنوي (ن2-ن1)       3.1           2.8           7.5
 مطالبات البنوك على
    القطاع الخاص           6.3           6.4           4.7
    
الأصول الأجنبية للبنك المركزي
 بالمليار دينار           9.352        9.030       8.117
التغير السنوي (%)           15.2       12.9       7.2
    ملحوظة: نسب التغير حسبتها رويترز من واقع البيانات الرسمية.

 (إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
 