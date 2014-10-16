مقدمة 1-رئيس نفط الكويت: نعتزم إنفاق 12 مليار دينار على مشروعات نفط وغاز خلال 5 سنوات

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من أحمد حجاجي

الكويت 16 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت اليوم الخميس إن الشركة تعتزم إنفاق 12 مليار دينار (41.5 مليار دولار) على مشروعات نفط وغاز خلال خمس سنوات وإن الهبوط الحالي في أسعار النفط لن يكون له تأثير على خطط تعزيز الإنتاج.

وقال هاشم هاشم للصحفيين على هامش احتفالية في الكويت "نعتزم إنفاق 12 مليار دينار على مشروعات نفط وغاز خلال خمس سنوات. نحن مستمرون في خططنا لزيادة الإنتاج ولن نتأثر بالهبوط الحالي في الأسعار."

وهبط سعر النفط أكثر من دولار للبرميل اليوم الخميس إذ بلغ خام برنت أدنى مستوياته في أربع سنوات دون 83 دولارا للبرميل مع تزايد المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي وهو ما أدى إلى استمرار موجة الخسائر التي بدأت منذ أربعة أشهر.

وأكد هاشم أن إنتاج الكويت من النفط مستقر عند مستواه بين 2.9 مليون و3 ملايين برميل يوميا.

وقال "لم نخفض الإنتاج.. مستمرون على نفس الإنتاج الحالي."

وأضاف "فيما يتعلق ببرامج تطوير الحقول وزيادة الطاقة الإنتاجية نطالع المستوى البعيد ولا نطالع المستوى القريب... خططنا الاستراتيجية هي زيادة الطاقة الإنتاجية لدولة الكويت."

وخسر برنت أكثر من 28 بالمئة منذ يونيو حزيران الماضي في ظل تباطؤ الطلب ووفرة المعروض وتسارعت الخسائر في الأسابيع الأخيرة وسط بوادر على أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لن تخفض الإنتاج لتعزيز الأسعار.

وأبقت الكويت على خصم كبير في سعر النفط الذي تبيعه إلى آسيا مقارنة مع سعر نظيره من الخام السعودي في نوفمبر تشرين الثاني وسط علامات متزايدة على أن المنتجين الخليجيين يخوضون حرب أسعار للتنافس على حصة في السوق.