مصرفيون:كوفبيك الكويتية تبدأ إجراءات قرض مجمع بمليار دولار

لندن 16 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال مصرفيون اليوم الخميس إن الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك) وهي وحدة مملوكة بالكامل لمؤسسة البترول الكويتية بدأت إجراءات إبرام قرض مجمع بقيمة مليار دولار.

وأضاف المصرفيون أن الصفقة تقودها بنوك محلية ودولية وهي بنك أوف طوكيو-ميتسوبيشي يو.إف.جيه وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان وبنك الكويت الوطني ورويال بنك أوف سكوتلند.

وقال أحد المصرفيين إن القرض مدته خمس سنوات بهامش فائدة يبلغ 130 نقطة أساس أعلى من سعر الفائدة السائد في التعاملات بين بنوك لندن (ليبور).

وكانت آخر مرة لجأت فيها كوفبيك إلى سوق القروض في يونيو حزيران 2013 حينما اقترضت 750 مليون دولار بهامش قدره 140 نقطة أساس أعلى من ليبور وبلغت مدة القرض خمس سنوات. وقاد تلك الصفقة بنك أوف طوكيو-ميتسوبيشي يو.إف.جيه وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان وبنك أبوظبي الوطني وبنك الكويت الوطني ورويال بنك أوف سكوتلند. وتم رفع سقف الدين إلى مليار دولار في يناير كانون الثاني الماضي.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من كوفبك.

ويطرح بعض المصرفيين تساؤلات حول إنجاز الصفقة الجديدة نظرا للسرعة التي عاد بها المقترض إلى السوق.

وقال أحد المصرفيين "لست على يقين فيما يتعلق بمسار تلك الصفقة الجديدة. ربما تختلف شهية الإقراض في صفقة جديدة مدتها خمس سنوات بعد وقت قريب من الصفقة السابقة."