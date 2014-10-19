مصدر: وقف إنتاج النفط من حقل سعودي كويتي لأسباب بيئية

الخبر/دبي 19 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أفاد مصدر مطلع ومذكرة داخلية اطلعت عليها رويترز أن إنتاج النفط الخام من حقل الخفجي السعودي الكويتي توقف بشكل مؤقت لأسباب تتعلق بالقواعد البيئية.

وجاء في مذكرة بتوقيع عبد الله الهلال رئيس مجلس إدارة أرامكو لأعمال الخليج التي تدير الجزء السعودي من الخفجي إن الحقل الذي ينتج حوالي 280 إلى 300 ألف برميل يوميا في المنطقة المحايدة بين البلدين سيتوقف عن العمل فورا.

ولم يحدد الهلال فترة زمنية للإغلاق. وقال المصدر لرويترز اليوم الأحد إن الإغلاق بدأ بالفعل ولم يتضح على الفور متى استئناف التشغيل بعد استيفاء المعايير البيئية.