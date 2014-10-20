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ملحوظة-قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط

Mon Oct 20, 2014 7:37am GMT
 
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القاهرة 20 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - بدأت أنظار المستثمرين الدوليين تتجه إلى الشرق الأوسط كوجهة للاستثمار بفضل التطورات السياسية والاقتصادية. ففي منطقة الخليج اجتذبت أسواق الاسهم في الإمارات وقطر استثمارات أجنبية جديدة بمليارات الدولارات خلال العام الجاري مع قيام مؤسسات تجميع مؤشرات الأسهم بترقيتها إلى وضع الأسواق الناشئة. وفي الوقت نفسه أعلنت السعودية أنها ستفتح سوق الأسهم التي تبلغ قيمتها السوقية الإجمالية 550 مليار دولار أمام الاستثمار الأجنبي المباشر في أوائل العام المقبل. وربما ينفتح المجال لنمو قوي في مصر والمغرب في السنوات القليلة المقبلة بفضل بدء عودة الاستقرار السياسي والمالي في الأولى والاصلاحات الاقتصادية في الثانية. وخلال فترة قريبة ربما في العام الحالي قد يسمح التوصل إلى اتفاق دبلوماسي بشأن برنامج ايران النووي المتنازع عليه ببدء عودة الجمهورية الإسلامية ذات الثمانين مليون نسمة إلى النظام التجاري العالمي.

كل هذه الموضوعات وغيرها ستكون موضع نقاش في قمة رويترز السنوية للاستثمار في الشرق الأوسط والتي يجري خلالها مراسلو رويترز سلسلة من المقابلات مع كبار أصحاب القرار والمسؤولين التنفيذيين في عدة مدن بالمنطقة من بينها أبوظبي والقاهرة والدوحة ودبي والرباط والرياض لتكون خلاصتها مجموعة من الموضوعات الصحفية الحصرية ورؤى ثاقبة لا غنى للمستثمر عنها.
 