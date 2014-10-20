الكويت توقف الملاحة البحرية في موانيها الثلاث لسوء الأحوال الجوية
الكويت 20 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الكويت عضو منظمة أوبك أوقفت الملاحة البحرية في موانيها الثلاث بسبب سوء الأحوال الجوية.
ونقلت الوكالة عن مدير إدارة العمليات البحرية في ميناء الشويخ مرزوق القحطاني قوله إن "سرعة الرياح بلغت نحو 37 عقدة بحرية اضافة الى انعدام مستوى الرؤية الافقية ما مثل عائقا أمام الملاحة البحرية من وإلى الميناء واستدعى ايقاف الملاحة لدواعي الأمن والسلامة"
وموانيء الكويت الثلاثة هي الشويخ والشعيبة والدوحة
وقال شعيب العلي نائب مدير ادارة العمليات البحرية في ميناء الشعيبة إن سرعة الرياح في ميناء الشعيبة تخطت 25 عقدة بحرية في وقت انخفض مستوى الرؤية الأفقية لما دون ميل بحري ما أدى الى توقف الحركة وتأخير خروج خمس سفن ودخول ثلاث أخرى كانت في منطقة الانتظار للميناء. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
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